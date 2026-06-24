■ヨッシーのように歩いたり、舌をペロンとしたり、敵キャラの出現に驚いたりがまとまったムービー 【動画】なにわ男子が「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を楽しむ様子①～③ なにわ男子公式SNSにて、メンバーがユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ姿が公開された。 なにわ男子がパーク内の「スーパー・ニンテンド