【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ZEROBASEONEが、日本2nd EP『回帰LOVE』を8月19日にリリースする。 ■ZEROBASEONEの儚くも力強い多彩な歌声と、Omoinotakeが紡ぐ胸を揺さぶるエモーショナルな世界観がシンクロ 本作は、「circling back to you（君へと巡り巡る）」をテーマに全3曲を収録。タイトル曲は、 Omoinotakeのメンバーが、ZEROBASEONEのために特別な想いを込めて書き下ろした。