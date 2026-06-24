日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限4905(1644) 12月限 200( 0) TOPIX先物 9月限3553(3113) 日経225ミニ 7月限14(14) 9月限5940(5640)