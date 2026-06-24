日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 14626( 14392) 12月限 104( 104) TOPIX先物 9月限 10107( 10107) 日経225ミニ 7月限 12033( 10033) 8月限 229( 22