日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 22593( 19939) 12月限 261( 161) TOPIX先物 9月限 18922( 18803) 日経225ミニ 7月限 18475( 17475) 8月限 110( 11