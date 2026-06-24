日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯7万円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 59(59) SBI証券 53(27) BNPパリバ証券 13(13) ソシエテジェネラル証券11(11) イ