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日経平均株価 始値69615.08 高値70218.71 安値68461.10 大引け69174.97(前日比 -613.41 、 -0.88％ ) 売買高23億8422万株 (東証プライム概算) 売買代金12兆5140億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続落、一時6万8000円台に売られる ２．日経平均寄与度の大きい半導体関連の下げが目立つ ３