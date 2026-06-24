「ダブル台風」は、今後どうなるのでしょうか。 【写真を見る】“ダブル台風” 台風7号･8号の進路は？またも直撃のおそれ 東海地方にも影響か 梅雨前線の影響も要注意！台風情報 台風8号は北上したあと、熱帯低気圧に変わる見込みです。一方、台風7号は土曜日に本州沿岸を進み、東海地方直撃コースになるかもしれません。 台風7号の進路は、6月に東海地方で大雨をもたらした台風6号とよく似ています。（岡部蒼人記者 6月3