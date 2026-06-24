ことし3月、愛知県南知多町の住宅に火をつけて全焼させたとして、名古屋市の61歳の男が逮捕されました 【写真を見る】空き家に火をつけ…全焼させた疑い 派遣社員の61歳男を逮捕 空き巣目的で侵入し火をつけたか 愛知･南知多町 逮捕されたのは、名古屋市港区の派遣社員 小南良明容疑者（61）です。 小南容疑者はことし3月、南知多町にある木造2階建ての空き家に火をつけ、全焼させた疑いが持たれています。 周辺自治体で複数起