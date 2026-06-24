遺物を巡る争いと、主人公・剛力遼河の大逆転人生が描かれる『盗掘王』。 そのTVアニメが、2026年7月8日よりフジテレビ「B8station」ほかにて放送開始となる。放送を控えた6月13日には「キャストトーク付き第1話＆第2話ワールドプレミア」が開催！本編上映後のステージに剛力遼河役の細谷佳正、大河原泰政役の諏訪部順一、呉羽昇役の岡本信彦、アイリーン・ホルトン役の早見沙織が登壇し、演技や自