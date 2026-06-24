KDDIがインターネットのプロバイダー向けに提供するメールシステムが不正アクセスを受けた問題で、総務省は24日、KDDIに利用者への対応状況や再発防止策などを7月6日までに報告するよう求めた。最大1422万件のメールアドレスやパスワードが外部に漏えいした恐れがある。報告徴収は電気通信事業法に基づく対応で、発生原因や被害範囲の報告も要請した。KDDIは今月23日、ニフティ（東京）などのプロバイダー6社に提供するシス