朝日新聞社は2026年6月22日、『定年や60代以降の働き方』についてアンケートを実施した。同調査は2025年11月25日〜12月22日、Reライフ読者会議メンバー2,155名を対象にインターネットで実施した。定年や60代以降の働き方アンケートでは、定年後も「働き続けたい」が約6割(57.5%)にのぼり、「やめたい」(30.3%)の2倍近くになった。さらに65歳を過ぎても働きたい人は7割を超えた。 働き続ける理由は60代前半までは「生活資金の