金価格の上昇が続いた反動で、足元では値動きが落ち着きつつあります。一方で、世界的なインフレや地政学リスクを背景に、長期的な資産分散先としてゴールドへの注目は依然高いままです。なかには過去5年でS&P500を上回るリターンを記録したファンドもあります。今回は、NISAで購入できるゴールドファンドの中から、実績に優れた5本を紹介します。金の価格上昇の背景古くから「有事の金」と呼ばれるとおり、近年も安全資産とし