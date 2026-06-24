ホワイトハウスのイーストルームをでるトランプ米大統領＝18日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）トランプ米政権がイランと覚書に署名してから初めて実施された主要世論調査には、トランプ大統領にとって朗報に見える点がある。米国民の圧倒的多数が、イランにさらなる譲歩を求めるよりも戦争を終わらせるべきだという考えに同意しているのだ。しかし、それは国民が実際に合意に満足しているからではない。戦争が大失敗で、とにか