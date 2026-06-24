ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」は7月1日、"ぜったいお得な"「夏の回数券」(4枚セット2,462円、11枚セット6,264円)を全国の築地銀だこ(一部店舗を除く)で発売する。"ぜったいお得な"「夏の回数券」(4枚セット2,462円、11枚セット6,264円)○"ぜったいお得な"夏の回数券を販売同回数券は、「好きなたこ焼(8個入り)」と引き換え可能なチケットで、7月1日と8月1日の2回に分け、4枚セット(2,462円)、11枚セット(6