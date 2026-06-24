6月23日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）にタレントでビキニ・フィットネスアスリートとして活躍する安井友梨がゲスト出演。“ビキニの女王”と称されることもある彼女の、“セクシーすぎる姿”が話題を集めている。「安井さんはプロゴルファーの古閑美保さんとともに出演。安井さんは太ももを大胆に露出したピンクのパンツに、肩出しの白いトップス姿で現れました。パンツもトップスも“ピチピチ”のため、お腹ものぞかせて