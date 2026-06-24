石川県志賀町の海岸で異様な光景となっている巨大な漂着物。その直径は約2メートルあり、長さについてはサッカーコートと比べると約1.5倍に相当します。その大きさから難しさを伴う前例がない解体・撤去作業が24日から始まりました。一体、どのような方法で行われるのでしょうか。■テレビ金沢・中條 栞 記者：「このようにかなり足場が悪い中、あちらの現場では解体作業が行われています」解体が始まった全長約