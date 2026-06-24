B-R サーティワン アイスクリームは7月1日から、任天堂「どうぶつの森」との初のコラボレーションキャンペーンを実施する。どうぶつたちとのんびり夏ライフ どうぶつの森×サーティワン キャンペーン本コラボレーションでは、どうぶつの森の舞台である島を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、特別な限定商品を発売する。○「どうぶつの森」の島を表