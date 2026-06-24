平成初期に誕生した音楽メディア「MD(ミニディスク)」。当時は、MDウォークマンをポケットに入れて通学したり、車のカーステレオでお気に入りの曲を流しながらドライブしたり。懐かしい思い出が蘇る人も多いのではないでしょうか。そんな“MD文化”を語るうえで欠かせないのが、タイトルを書くのに重宝されていた極細ペン『HI-TEC-C(ハイテックシー)』です。こんにちは、PILOTの滑書です👓. MDに『HI-TEC-C(ハイテックシー)