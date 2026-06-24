取引業者から金銭を不正に受け取ったとして金沢大学の教授が懲戒解雇されたことを受け、大学では24日、学生向けの説明会が開かれました。学生からの信頼も厚かったという大学教授。学内では動揺が広がっています。この問題は、金沢大学の融合研究域融合科学系で教授を務めていた40代の男性が、利害関係のある業者から金銭を受け取ったとして、今月22日付けで懲戒解雇処分となったものです。 ■金沢大学生：「自分も実際、先生