石川県羽咋市で放鳥された18羽のトキについて、環境省は、白山市へ1羽の飛来が確認されたと発表しました。加賀方面で確認されたのは初めてで、多くのトキは能登にとどまっています。石川県羽咋市では5月31日と今月14日の2日間に分けて、合わせてトキ18羽が放鳥されています。その位置情報について23日、環境省が発表しました。 今月21日時点で羽咋市とかほく市に3羽、七尾市に2羽など、多くの個体が能登にとどまっている一方