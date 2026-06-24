エムピーキッチンホールディングスが運営するつけ麺専門店「三田製麺所」は7月1日から、「超特盛1.5kgつけ麺」(1,410円〜)をフードコート店舗を除く国内の三田製麺所 全43店舗で発売する。「超特盛1.5kgつけ麺」(1,410円〜)昨年と今年2月にSNSで話題となり、多くの挑戦者を生んだ1.5kg超特盛りつけ麺が再び登場する。期間中は、通常は超特盛として提供している麺量1kgのつけ麺を1.5kgへ増量した特別仕様で提供する。超特盛を注文す