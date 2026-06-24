お笑い芸人のカンニング竹山が、飲み仲間を探しに街へと繰り出し、昼飲みを楽しむBS-TBSの番組『カンニング竹山の昼酒は人生の味。』(毎週月曜23:00〜)が22日に放送され、ロックバンドのライブがきっかけで結婚した夫婦、沖縄から上京したばかりの若い女性2人組、ダイエット中の若い男性が、東京・高円寺で竹山と酒を酌み交わした。カンニング竹山まず、竹山が声をかけたのは、結婚2年目の夫婦。大阪から引っ越してきて半年だとい