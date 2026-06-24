サッカー北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、1次リーグL組第2節でイングランドがガーナと0-0で引き分けた。前半終了直後には、イングランド代表のジュード・ベリンガムが相手と口論になり、ガーナのカルロス・ケイロス監督が激昂する場面があった。米ファンからは、ベリンガムの振る舞いに対して批判の声が上がった。前半終了間近、ベリンガムはガーナのオポクと接触し、ファウルを取られた