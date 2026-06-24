コレサワが、ツーマンライブ企画＜コレサワ LIVE 2026 きみとデート vol.3＞を2026年6月16日（火）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催。今回は、彼女が影響を受けたというクリープハイプを迎えた。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真開演に先立ち、コレサワがステージ上で挨拶。「このイベントは、私が好きなアーティストをデートに誘うというコンセプトで、今回が3回目の開催となります。こんなに