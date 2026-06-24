テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期が、2027年1月に放送されることが決定。あわせて、坂本とシンが背中合わせに立つ第2期ティザービジュアルとティザーPVが解禁され、中島大輔監督および追加キャスト3名の情報も発表された。【動画】新キャラクターも登場！アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期ティザーPV本作は、全世界累計発行部数1500万部を突破した、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で2020年より連載中の人気漫画をアニメ化