TenTwentyが、7月3日より放送スタートのテレビ東京 ドラマ25『晩酌の流儀5』のオープニングテーマとして、新曲「夜を飲み干したら」を書き下ろしたことが発表となった。『晩酌の流儀5』は“1日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか”を追求する“お酒”をテーマにしたグルメドラマだ。本ドラマのために書き下ろされた「夜を飲み干したら」は、1日の終わりにふと立ち止まり、自分だけの幸せや心地よい時間を噛