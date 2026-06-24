デラックス×デラックスの「ギギギギルティ」に続く2026年配信シングル第2弾として、新曲「キンレンカ」がリリースとなった。和を感じさせる大きなスケールをもった会心の1曲だ。アサガオ（Vo）が「自分たちの曲の中でフェイヴァリットな1曲」とリリース前から公言してきた新曲「キンレンカ」は、三線や笛などの和楽器による和のサウンドと、パラパラを思わせるダンサブルな振り付けにロックな演奏が融合しており、そこに香しき沖