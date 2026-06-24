Nakamura Hakは、“白”や“光”を表現するときにもその裏にある“黒”や“絶望”を、“黒”や“苦しみ”を表現するときにもその裏にある“白”や“希望”を、常に見つめ続けているのかもしれない。1stシングルCD「ただ美しい呪い」のリリースを記念して6月13日24時より無料配信された、彼女にとって2度目となるオンラインライブ＜ONLINE-LIVE「 境 界 」＞を視聴しながら、そんなことをぼんやりと思った。2026年5月に1st EP『白は