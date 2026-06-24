◆ファーム・リーグ楽天１―３ハヤテ（２４日・森林どり泉）楽天・吉井理人新監督が２４日、ファーム・リーグのハヤテ戦を視察した。この日は１軍の試合がない休養日。ファームの首脳陣や選手たちとコミュニケーションを取った。同戦では左手首を負傷して離脱していた宗山が約３か月ぶりに実戦復帰。宗山の現状をチェックした指揮官は「元気にやっていて良かったなって感じですね」と声を弾ませた。