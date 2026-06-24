闘犬のピットブルに女性や男の子を咬みつかせ、ケガをさせたなどとして、暴力団幹部の男2人が逮捕されました。 【写真を見る】｢おとなしいから絶対かまないよ｣ 飼い犬の闘犬ピットブルが2歳男児や女性をかむ… 暴力団幹部の男2人を逮捕 女性は全治1か月の重傷 名古屋 逮捕されたのは、山口組の二次団体の総裁 森健次容疑者ら男2人です。 警察によりますと2人はことし4月、名古屋市中区の路上で、飼い犬で闘犬として知られるピッ