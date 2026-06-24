再開発が事実上白紙となっている旧名鉄百貨店の地下に、新たなスポットが生まれました。栄地区との競争が激しくなる中、名駅前の再開発はどうなるのでしょうか。 【写真を見る】旧｢名鉄百貨店本店｣地下に新たな買い物スポット誕生！数量限定の商品が大人気 再開発は“事実上の白紙”も駅前に賑わいを… 商業施設増やす計画 （小川実桜アナウンサー 6月24日午前10時）「今オープンしました。お客さんが足早に次々と入