広島の中村奨成外野手が２４日、“３度目の正直”で定位置奪取を誓った。２度の２軍再調整を経て前日２３日に１軍昇格した９年目。「アピールして、もう一度レギュラーをつかみにいかなくてはいけない。しっかり結果を出せたら」と並々ならぬ決意を明かした。昨年、自己最多１０４試合に出場し打率２割８分２厘、９本塁打、３３打点。レギュラー定着を期待された今季は開幕２番でスタートしたが、ここまで２９試合で打率１割８