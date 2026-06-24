坂出警察署 投資金名目で香川県坂出市の男性（62）から現金約1351万円をだまし取ったとして、三重県松阪市の無職の男（70）が24日、詐欺の疑いで逮捕されました。 坂出警察署によりますと、男は氏名不詳者らと共謀し、投資金名目で男性から現金をだまし取ろうとたくらみました。そして何者かがLINEで「投資で得た資金を出金するには、税金と口座情報の修正費用として、担当者に現金を直接渡す必要がある」などとうそのメッ