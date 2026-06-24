操作訓練の様子 公渕池(高松市東植田町) 全国各地で増えている豪雨や台風による災害に備えます。 街にあふれた雨水などを河川へ排水する「排水ポンプ車」の操作訓練が24日、高松市で行われました。 四国地方整備局が行ったもので、国と災害協定を結ぶ建設業者などから約20人が参加しました。 参加者は整備局の職員から説明を受けながらホースと排水ポンプをつなぐ作業などを行いました。また浸水した