1位は日本と対戦するスウェーデン北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月23日をもって、グループステージ第2節の全試合が終了した。これを受けて、DAZN Japan公式Xは「3位ランキング」を公開している。今回のW杯では、グループステージの上位2チームだけでなく、3位からも成績上位8チームがノックアウトステージに進出できるレギュレーションとなっている。DAZN Japan公式Xでは「第2節終了時点の3位ランキングはこちら」と