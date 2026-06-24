記事ポイント売上一部が乳児院・子ども支援施設へのエジソンママ商品寄付に充当北欧調イラスト3デザイン展開・化粧箱付き意匠登録済み・シリーズ累計880万本突破の寄付モデル EDISONmamaは、購入が子どもたちへの支援につながる社会貢献プロジェクトとして、「寄付付きフォーク＆スプーン」を展開しています。対象商品の売上の一部はエジソンママ商品に形を変え、乳児院や子ども支援施設・団体へ届けられます。6月の食育月間