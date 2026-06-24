記事ポイント酷暑の疲労・食欲低下・免疫バテをにごり酢が同時に断ち切る発酵食品研究の専門家が夏に酸味を欲する体のサインを解説加熱前にお酢を入れるとまろやかになるキユーピー直伝の時短テク 酢酸菌ライフは、2026年6月23日にメディア向けセミナー「なぜ？夏はさっぱりが食べたくなる！？ 酷暑時代を乗り切る、お酢の新常識 〜お酢のプロ直伝！3分でできるテクニック〜」を開催しました。酷暑が日常化する現代における「