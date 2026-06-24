１０日、宜春市の竹製食器メーカー、福帝竹業の工場で、竹箸を製造する従業員。（銅鼓＝新華社配信）【新華社南昌6月24日】中国江西省宜春市銅鼓県で、豊富な竹資源を生かした製品の輸出が伸びている。日本向けの竹箸から、中東向けの装飾品、竹製キーボードまで、地元企業が製品の多様化と海外市場の開拓を進めている。竹箸などを製造する福帝竹業の工場では、約3500平方メートルの作業場で4本の自動化ラインが稼働し、竹材の