温泉施設で行方不明となった5歳男児の捜索は4日目を迎えたが、激しい雨と土砂災害のおそれから実施されなかった。不明から4日も本格的捜査行われず鹿児島・霧島市で5歳の田中嶺臣（れお）ちゃんが、家族とともに訪れた温泉施設から行方不明になって4日目。24日も警察などによる捜索が行われる予定だったが、実施されなかった。午前9時20分、警察車両が現場から引き上げた。現場は朝から激しい雨に見舞われ、土砂災害警戒情報が発表