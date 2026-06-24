シンガー・ソングライター岡崎体育（36）が24日、公式サイトで、心身の体調不良が続いているため、当面、活動を休止すると発表した。年内に開催を予定した公演・イベントは全て中止し出演を見合わせる。岡崎は12日に公式サイトで、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、13日に出演を予定していた「Pangea EXPO 2026」への出演を見送ると発表したばかりだった。以下、発表全文。岡崎体育活動休止のお知らせNEW2026.06.24