おばあちゃんに抱っこしてほしくて台所へやってきたわんちゃんの光景が注目を集めています。手が離せないおばあちゃんのそばでお利口にしているわんちゃんの光景には、「おばあちゃん大好きなんだね」「待った甲斐があったね」と絶賛の声が寄せられることに。その健気な姿が癒やしを届けています。 【動画：台所にいるおばあちゃんの足元にやってきた犬→どうしても抱っこしてほしくて…『あまりにも健気な光景』】 おばあち