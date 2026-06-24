任天堂は6月23日、『リズム天国』シリーズ約11年ぶりの完全新作『リズム天国 ミラクルスターズ』（7月2日発売）の体験版を配信開始した。SNSでは早くも「リズ天が帰ってきた」と好評が広がっているが、ファンの間でとりわけ話題を集めているのが、収録曲のひとつを歌っているのがFRUITS ZIPPERの櫻井優衣だという点だ。どんなところが盛り上がっているのか、反応を拾っていきたい。 （関連：【画像あり】櫻井優衣「