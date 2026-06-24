こはるが、新曲「南の島」を6月23日の“慰霊の日”に配信リリース。また、あわせて沖縄県で撮影されたMVも公開となった。 （関連：【映像あり】こはる、沖縄県で撮影された「南の島」MV） 本楽曲は、沖縄での暮らしや出会いを通して感じた、人と人との繋がり、命の尊さ、そして未来へ受け継がれる祈りを描いた一曲。悲しみだけでなく、その先にある希望や再生への想いにも光を当て、アッパーなギターロッ