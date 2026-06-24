ビーマン・バングラデシュ航空は、東京/成田〜ダッカ線の運航を、7月27日から再開する。東京/成田発、ダッカ発ともに月曜の週1往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。所要時間は東京/成田発が7時間、ダッカ発が6時間50分。同路線は、2006年から運休を経て、2023年9月に運航を再開。当初は週3往復を運航していた。減便の後に、2025年7月から運休している。同路線は、ビーマン・バングラデシュ航空のみが運航するこ