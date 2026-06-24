今年、県内でクマが目撃された市町村が、３５市町村中３３市町村にのぼることがわかりました。 【写真を見る】今年県内のクマ目撃“33市町村”で確認最多は鶴岡市きょうも出没多数今年すでに5人が襲われ厳重警戒続く（山形） 最多は鶴岡市で６５件にのぼっています。 周囲を警戒する素振りもなく、堂々とした様子で歩く１頭のクマ。こちらは先月２２日、鶴岡市羽黒町で撮影されました。 今年県内では今月２１日までにク