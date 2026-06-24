俳優の矢田亜希子さんは6月23日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ私服姿を公開しました。【写真】矢田亜希子の圧巻スタイル「今日もキレイだよ」矢田さんは「シャツ気分下はトレーニングウエアこのままジム行った」とつづり、3枚の写真を投稿。白いシャツにキャップを合わせ、ドリンク片手に街中を歩く姿です。トレーニングウエアだという黒いボトムスはぴったりとしたデザインで、脚の細さや長さが際立ってい