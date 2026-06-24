能登半島地震で焼失した石川県輪島市の朝市通り周辺で、商店街の早期営業再開を目指します。輪島市は仮設の商業施設を2027年3月末までに完成させる方針を明らかにしました。輪島市の朝市通り周辺にある本町商店街は、能登半島地震による火災でおよそ240棟が焼失し、早期の営業再開が課題となっています。24日開かれた輪島市議会本会議で、坂口茂市長は朝市通りの西側に景観に配慮した木造平屋建て瓦葺きの建物、4棟を整備する方針