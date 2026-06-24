デニーズジャパンは6月16日、「SNS 上で当社従業員を名乗る不適切な投稿に関する ご報告」という文書を発表しました。【画像】デニーズが不適切投稿について報告従業員を名乗る投稿について調査中と発表同社は、SNS上で自社の従業員を名乗る人物のアカウントが存在し、業務内容や店舗の衛生管理に関する発信が行われていることを確認したようです。客や関係者に心配をかけていることを謝罪しています。さらに、日頃から厳格なマニ