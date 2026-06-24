藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争う第76期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）は24日、大阪府高槻市の関西将棋会館で2次予選準決勝が指され、先手・菅井竜也八段（34）が千田翔太八段（32）に117手で勝利した。菅井は4期連続の挑戦者決定リーグ入りへ王手。次戦の決勝で、中村太地八段（38）と藤本渚七段（20）の勝者と対戦する。振り駒の結果、菅井が先手になり戦型は菅井のゴキゲン中飛車